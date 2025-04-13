Главные новости за выходные 12–13 апреля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год режима чрезвычайного положения. Он был введен его предшественником Джо Байденом в связи с «вредоносной деятельностью» России. Этот документ также включает продление антироссийских санкций и блокировки российских активов. Указ от 10 апреля опубликован в Федеральном реестре США.

Источник Reuters сообщил, что власти США планируют контролировать газопровод «Газпрома», который проходит по территории Украины в Европу. Они потребовали этого от властей Украины. Если Киев согласится на это, ответственность за трубопровод возьмет американская Международная корпорация финансирования развития (DFC), которая подконтрольна правительству США.

Администрация США решила освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры, сообщает Bloomberg. По его данным, это решение «потенциально смягчит шок потребителей от цен», а также может принести выгоду таким крупным корпорациям, как Apple и Samsung.

Делегации Ирана и США провели непрямые переговоры в Омане. Они продлились более двух с половиной часов, передает иранское госагентство Tasnim. По его данным, стороны договорились, что переговоры продолжатся на следующей неделе, конкретные даты не приводятся.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о планах значительно расширить боевые действия в секторе Газа. Он также призвал гражданское население эвакуироваться из зон предстоящих операций.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что более 1 тыс. сотрудников ракетно-космической отрасли ушли добровольцами для участия в военной операции на Украине. По его словам, двое из них стали Героями России, более 400 получили государственные и ведомственные награды.