Китай пристегивает ремень
Компания из КНР вошла в проект «Соллерса» по выпуску автокомпонентов
Российский автопроизводитель «Соллерс» усиливает кооперацию с китайскими партнерами: в капитал предприятия «Компоненты системы безопасности» (КСБ) вошла компания из КНР, которая может быть связана с концерном JAC. Сделка, вероятно, совершена по схеме «технология в обмен на долю» и обеспечит передачу в Россию ноу-хау в производстве.
Китайская Hefei Hengyi International Trade Co., Ltd. 5 ноября получила 49% в ООО «Компоненты системы безопасности», дочерней компании «Соллерса», следует из ЕГРЮЛ. Доля последнего сократилась до 49%, еще 2% получил Павел Ячников, заместитель гендиректора «Джак Автомобиля», развивающего направление коммерческого транспорта китайского автоконцерна JAC.
В «Соллерсе» сообщили “Ъ”, что привлекли Hefei Hengyi International Trade в производство с целью развития широкой линейки электронных модулей и блоков управления для автомобилей. «Вхождение партнера в состав участников предприятия обеспечит передачу в Россию ноу-хау и прав интеллектуальной собственности с последующей разработкой собственных решений в области автомобильной электроники»,— рассказали в компании. Дополнительные параметры сделки производитель не раскрыл. С Hefei Hengyi International Trade связаться не удалось.
Hefei Hengyi International Trade, согласно открытым источникам, специализируется на экспорте и импорте товаров автомобильной промышленности. Среди партнеров — JAC Motors, с которым также сотрудничает «Соллерс». Брестский областной исполнительный комитет 9 ноября, сообщая о переговорах по сборке малотоннажных грузовых автомобилей в Бресте совместно с JAC Motors, представлял Hefei Hengyi International Trade как дочернюю структуру JAC Motors.
«Соллерс» и ранее привлекал китайских партнеров в капитал дочерних предприятий. Так, ранее в этом году 20% в ООО «Штамповые технологии» получила Hefei Hualong Mould (см. “Ъ” от 29 мая), занимающаяся выпуском пресс-форм для автомобильной промышленности. Собеседники “Ъ” отмечали, что такие сделки, как правило, неденежные: передача технологий в обмен на долю плюс дивиденды. Таким образом, «Соллерс» выступает продавцом доступа к рынку и загрузки производства, а китайский партнер платит за это своими технологиями и будущим участием в прибыли.
КСБ запустило производство компонентов пассивной безопасности в июне 2026 года. На площадке организованы пенозаливочные линии по производству рулей, раскрой, пошив и сборка подушек безопасности, пошив оплетки и обтяжка рулей, испытательная лаборатория для проведения валидационных и серийных тестов всех изделий, а также производство различных блоков управления. Этими компонентами комплектуются пикапы Sollers ST6, ST8 и легкие коммерческие автомобили Sollers SF5, в перспективе их получит вся линейка Sollers. Общий объем инвестиций в предприятие составил 1,5 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. предоставлены ФРП в виде льготного займа, уточняли в Минпромторге.
Запуск таких проектов при небольших объемах производства, как правило, экономически нецелесообразен, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Но в случае «Соллерса», вероятно, просчитан позитивный бизнес-кейс. Во-первых, кооперация с китайским партнером укрепляет сотрудничество. Во-вторых, у сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) достаточно большой потенциал: выпуск таких автомобилей будет расти, прогнозирует эксперт, соответственно, можно будет рассчитывать на увеличение объемов производства. Плюс проект открывает возможности поставок другим российским производителям. В-третьих, собственные компоненты обходятся дешевле аналогов у российских поставщиков, резюмирует господин Кадаков.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 9