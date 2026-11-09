Китай пристегивает ремень

КСБ запустило производство компонентов пассивной безопасности в июне 2026 года. На площадке организованы пенозаливочные линии по производству рулей, раскрой, пошив и сборка подушек безопасности, пошив оплетки и обтяжка рулей, испытательная лаборатория для проведения валидационных и серийных тестов всех изделий, а также производство различных блоков управления. Этими компонентами комплектуются пикапы Sollers ST6, ST8 и легкие коммерческие автомобили Sollers SF5, в перспективе их получит вся линейка Sollers. Общий объем инвестиций в предприятие составил 1,5 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. предоставлены ФРП в виде льготного займа, уточняли в Минпромторге.