«Роскосмос» назвал число сотрудников, погибших или пропавших без вести на СВО

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что более 1 тыс. сотрудников ракетно-космической отрасли ушли добровольцами для участия в военной операции на Украине. По его словам, двое из них стали Героями России, более 400 получили государственные и ведомственные награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Баканов уточнил, что свыше 300 сотрудников «Роскосмоса» получили ранения в зоне СВО. «При выполнении боевых задач получили ранения 342 наших товарища, а 105 коллег навсегда ушли из жизни или пропали без вести»,— сказал глава «Роскосмоса» и попросил почтить их память минутой молчания (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин 6 февраля назначил Дмитрия Баканова гендиректором «Роскосмоса». Он сменил в должности Юрия Борисова. До него госкорпорацию на протяжении четырех лет (2018–2022) возглавлял Дмитрий Рогозин. После увольнения господин Рогозин отправился в зону СВО. В декабре 2022 года был ранен при обстреле Донецка. В сентябре 2023-го его назначили сенатором от Запорожской области.