Народ отпраздновал единство дома

В Минэкономики (курирует туриндустрию) считают, что говорить об усугублении ситуации на рынке в свете сокращения объема бронирований преждевременно. В течение всего зимнего сезона-2026/27 туристы совершат по стране 32 млн поездок, что сопоставимо с результатом прошлого года, говорят там. Прогноз министерства на весь год — 90–92 млн путешествий. Но участники рынка сомневаются, что ситуация кардинально улучшится. Сергей Ромашкин предполагает, что за весь 2026 год количество путешествий по России сократится на 5–6% год к году. В туроператорском сегменте, который концентрируется на курортных направлениях, падение будет более выраженным — 8–10%.