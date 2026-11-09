Народ отпраздновал единство дома

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Спрос на размещение в отелях с захватом 4 ноября сократился на 6,4% за год
Количество гостиничных бронирований в России, сделанных на период с 26 октября по 8 ноября, сократилось в среднем на 6,4% в годовом выражении. На ситуацию мог повлиять как календарный фактор — в 2026 году у россиян был один дополнительный выходной в середине недели, — так и логистические сложности, а также частные закрытия аэропортов.
Количество гостиничных бронирований в России с 26 октября по 8 ноября 2026 года (две недели с захватом выходного 4 ноября) сократилось на 6,4% год к году, подсчитали в платформе для управления отельным бизнесом Travelline. В OneTwoTrip зафиксировали снижение спроса на аналогичные даты на 3% год к году. В туроператоре «Алеан» видят падение числа бронирований на 10%.
Снижение туристической активности на даты вокруг 4 ноября в этом году оказалось более выраженным, чем в предшествующие годы. Совокупное количество продаж на январь—сентябрь 2026 года, по данным Travelline, сократилось год к году на 5,3% (см. “Ъ” от 18 октября). В «Алеане» напоминают, что на рынок внутреннего туризма с начала 2026 года сохраняется давление негативных факторов, включая логистические сложности, частные закрытия аэропортов, растущую конкуренцию с выездными направлениями и общее снижение покупательной способности.
Непосредственно на даты с захватом 4 ноября, отмечают в «Алеане», мог повлиять календарный фактор. В 2025 году подряд выпадали три выходных 2–4 ноября, предшествующая суббота была сокращенным рабочим днем. В 2026 году у россиян был один дополнительный выходной в середине недели. Без дополнительных выходных дней праздничные даты обычно не выступают стимулом для поездок туристов, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он обращает внимание и на то, что граждане в целом сокращают частоту путешествий, концентрируясь в основном только на летнем отдыхе.
Среди топ-10 направлений наиболее выраженное снижение бронирований в конце октября — начале ноября, по данным Travelline, показал Краснодарский край. Объем продаж снизился на 25,1% в годовом выражении. В Ярославской области аналогичное падение составило 16,7%. Аналитики «Алеана» добавляют, что интерес к Крыму сократился в два раза год к году. Сергей Ромашкин отмечает, что спрос на поездки в города Золотого кольца сейчас в среднем на 10% ниже, чем годом ранее. Тверская и Нижегородская области, по данным «Алеана», в то же время продемонстрировали рост объема бронирований. Господин Ромашкин видит рост интереса к Мурманской области.
В Azimut Hotels замечают, что один выходной в середине недели в то же время сократил количество бронирований деловых туристов. На рынке, по словам представителя компании, продолжает сказываться и негативный информационный фон. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что в целом по сети загрузка была сопоставима с прошлогодней, составив около 60%.
Ограниченный спрос практически не позволяет отельерам повышать цены на размещение. Средняя стоимость проданной в России ночи в гостиницах на 28 октября — 8 ноября, согласно Travelline, составила 8,8 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг. Год к году значение прибавило только 1,5%. В отдельных регионах средства размещения снижали цены, стимулируя продажи, в других — поднимали, в целом по стране это обеспечило нулевой прирост, говорит Сергей Ромашкин.
В Azimut Hotels считают, что период заметного снижения цен на размещение уже остановился. Вместо этого гостиницы, по словам представителя сети, стараются стимулировать спрос через включение в цену дополнительных услуг. Но есть и обратная стратегия: часть отелей, напротив, исключает все услуги, оптимизируя таким образом свои расходы.
В Минэкономики (курирует туриндустрию) считают, что говорить об усугублении ситуации на рынке в свете сокращения объема бронирований преждевременно. В течение всего зимнего сезона-2026/27 туристы совершат по стране 32 млн поездок, что сопоставимо с результатом прошлого года, говорят там. Прогноз министерства на весь год — 90–92 млн путешествий. Но участники рынка сомневаются, что ситуация кардинально улучшится. Сергей Ромашкин предполагает, что за весь 2026 год количество путешествий по России сократится на 5–6% год к году. В туроператорском сегменте, который концентрируется на курортных направлениях, падение будет более выраженным — 8–10%.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 9