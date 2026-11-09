В Саудовской Аравии атакован нефтепровод «Восток — Запад»
Нефтепровод «Восток — Запад» в Саудовской Аравии подвергся удару в районе Медины, сообщает Saudi Press Agency (SPA). По данным агентства, после удара начался пожар, который уже потушен. Пострадавших нет, работа нефтепровода не нарушена.
Как отмечает Reuters, трубопровод протяженностью 1,2 тыс. км проходит через пустыню по всему Аравийскому полуострову. В сентябре его работа останавливалась на несколько дней после атак беспилотников, в которых Эр-Рияд обвинил иракские ополчения.
После того как конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки нефти через Ормузский пролив, Саудовская Аравия перенаправила около 4 млн баррелей сырой нефти в сутки по трубопроводу «Восток — Запад» в Янбу. Это эквивалентно примерно 4% мировых поставок. Маршрут позволил Саудовской Аравии избежать основного удара от закрытия пролива, добавило Reuters.