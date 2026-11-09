В Саудовской Аравии атакован нефтепровод «Восток — Запад»

После того как конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки нефти через Ормузский пролив, Саудовская Аравия перенаправила около 4 млн баррелей сырой нефти в сутки по трубопроводу «Восток — Запад» в Янбу. Это эквивалентно примерно 4% мировых поставок. Маршрут позволил Саудовской Аравии избежать основного удара от закрытия пролива, добавило Reuters.