Reuters: США хотят взять под контроль газопровод «Газпрома» на Украине

Источник Reuters сообщил, что власти США планируют контролировать газопровод «Газпрома», который проходит по территории страны в Европу. Они потребовали этого от властей Украины. Если Киев согласится на это, ответственность за трубопровод возьмет американская Международная корпорация финансирования развития (DFC), которая подконтрольна правительству США.

Это требование появилось в проекте соглашения о полезных ископаемых. Переговоры по этому вопросу прошли в Вашингтоне 11 апреля. Источник агентства сообщил, что стороны на этих переговорах были настроены крайне враждебно друг к другу.

В сделке не предусмотрены гарантии безопасности Украины со стороны США, но в ней есть пункт о том, что Соединенные Штаты должны будут получить привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых. Также проект сделки обязывает Киев направлять все доходы от добычи ресурсов (как государственными, так и частными компаниями) в совместный инвестиционный фонд, пишет Reuters.

Вашингтон хочет претендовать на всю прибыль совместного инвестиционного фонда стран пока Киев не вернет сумму, «по крайней мере эквивалентную направленной от США помощи», сообщал The New York Times. Газета пишет, что новая версия сделки включает более строгие условия, чем предыдущие.

Александр Рыльский