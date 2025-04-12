США и Иран планируют продолжить переговоры на следующей неделе

Делегации Ирана и США завершили непрямые переговоры в Омане. Они продлились более двух с половиной часов, передает иранское госагентство Tasnim. По его данным, стороны договорились, что переговоры продолжатся на следующей неделе, конкретные даты не приводятся.

Неназванный член переговорной группы заявил агентству, что атмосфера на встрече была «позитивная». В ходе нее представители США и Ирана обменялись позициями по иранской ядерной программе, а также затронули вопрос снятия санкций против Ирана.

Делегацию Ирана возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, от американской стороны в переговорах участвовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Анонсируя встречу, президент США Дональд Трамп пообещал прямые переговоры, но иранская сторона позднее уточнила, что делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах и общаться через оманских дипломатов.

О позициях сторон — в материале «Ъ» «Тегеран не хочет системы "все включено"».