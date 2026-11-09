Пошлины в казне не задержались

Изменилась и товарная структура импорта. Импорт потребительских товаров в США за девять месяцев вырос на 12%, до $72,9 млрд, однако поступления от пошлин на них сократились на 29%, до $7,2 млрд. Еще заметнее расхождение оказалось в категории капитальных товаров, прежде всего — машин и оборудования. Стоимость их импорта выросла на 77%, до $101,9 млрд, а таможенные сборы снизились на 16%, до $3,8 млрд. В результате доля пошлин в стоимости ввезенных товаров сократилась более чем вдвое — с 7,8% до 3,7%. С импорта автомобилей бюджет США получил $1,7 млрд против $2,1 млрд годом ранее, хотя стоимость поставок практически не изменилась. Доля пошлин в стоимости импорта снизилась с 16% до 12,8%. По сырьевым товарам поступления сократились с $235 млн до $84 млн при росте импорта на 28%, до $18 млрд.