Пошлины в казне не задержались
США вернули импортерам больше половины уплаченного
Собрать импортные пошлины оказалось для властей США проще, чем удержать полученные средства в бюджете. В январе—сентябре 2026 года таможенные сборы выросли на 24,5% год к году, но после возврата импортерам чистые поступления в бюджет сократились на 52%, до $83,3 млрд, подсчитали аналитики PIIE. Общая сумма возмещений достигла $140,4 млрд — в 25 раз больше, чем было годом ранее. Резкий рост возвратов связан прежде всего с решением Верховного суда США, ранее признавшего незаконной часть введенных Дональдом Трампом пошлин.
За девять месяцев 2026 года США собрали $223,7 млрд таможенных пошлин, но одновременно вернули импортерам $140,4 млрд. Таким образом, чистые доходы бюджета от этих платежей составили $83,3 млрд. Годом ранее сборы были равны $179,6 млрд, возвраты — $5,6 млрд, чистые поступления — $174 млрд. В результате при росте сборов на 24,5% доходы бюджета от пошлин после возвратов сократились более чем вдвое, показало исследование Института мировой экономики Петерсона (PIIE).
Главной причиной этого стало решение Верховного суда США от 20 февраля 2026 года (поясним: возмещение платежей возможно и в других случаях — например, при реэкспорте товаров). Суд постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), на основании которого Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт продукции большинства торговых партнеров США, не наделяет президента полномочиями устанавливать таможенные тарифы.
Для исполнения судебных решений о возмещении платежей американская таможенная служба 20 апреля запустила электронную систему CAPE. Через нее импортеры и уполномоченные таможенные представители подают заявки на возврат пошлин. Таможня проверяет сведения, пересчитывает платежи без учета отмененных тарифов и возвращает переплату.
В целом же больше всего пошлин США по-прежнему собирают с китайских товаров, хотя за январь—сентябрь 2026 года поступления от их импорта сократились на 31%, до $48,4 млрд. Сборы с товаров из Евросоюза, напротив, увеличились на 35%, до $31,3 млрд.
Различается и доля пошлин в стоимости импорта из отдельных стран. Для ее расчета эксперты PIIE сопоставляют таможенные платежи, взимаемые при ввозе товаров, с общей стоимостью соответствующего импорта, включая транспортировку и страхование. В отличие от тарифных ставок, этот показатель отражает фактические платежи с учетом действующих исключений и отсрочек. При этом он не учитывает последующие возвраты пошлин из бюджета. При таком подсчете для китайских товаров доля пошлин в стоимости импорта снизилась с 28% до 22%, тогда как для европейских выросла с 4,7% до 7,4%. Наиболее заметное увеличение зафиксировано для Индонезии — с 9,5% до 15%. Для Японии показатель вырос с 9,6% до 10,6%, для Вьетнама — с 7% до 7,4%. Самые низкие значения среди рассматриваемых стран сохранялись для Канады (3,1%) и Мексики (3,4%).
Изменилась и товарная структура импорта. Импорт потребительских товаров в США за девять месяцев вырос на 12%, до $72,9 млрд, однако поступления от пошлин на них сократились на 29%, до $7,2 млрд. Еще заметнее расхождение оказалось в категории капитальных товаров, прежде всего — машин и оборудования. Стоимость их импорта выросла на 77%, до $101,9 млрд, а таможенные сборы снизились на 16%, до $3,8 млрд. В результате доля пошлин в стоимости ввезенных товаров сократилась более чем вдвое — с 7,8% до 3,7%. С импорта автомобилей бюджет США получил $1,7 млрд против $2,1 млрд годом ранее, хотя стоимость поставок практически не изменилась. Доля пошлин в стоимости импорта снизилась с 16% до 12,8%. По сырьевым товарам поступления сократились с $235 млн до $84 млн при росте импорта на 28%, до $18 млрд.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 2