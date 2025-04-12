Bloomberg: США освободили от взаимных пошлин смартфоны и компьютеры

Администрация США решила освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны и компьютеры, сообщает Bloomberg. По его данным, это решение «потенциально смягчит шок потребителей от цен», а также может принести выгоду таким крупным корпорациям, как Apple и Samsung.

Агентство ссылается на документ, опубликованный 11 апреля Таможенной и пограничной службой США. В нем приведены цифровые классификации товаров, на которые не распространяются введенные на китайские товары пошлины в размере 125%, а также тарифы в 10%, действующие для большинства других стран.

По данным Bloomberg, исключения также предоставят для ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров и чипов. Агентство уточняет, что эти популярные товары бытовой электроники, как правило, не производятся в США, а налаживание внутреннего производства займет годы. Утверждается, что отсрочка может оказаться недолгой и вскоре товары из Китая подвергнутся другому тарифу, но «почти наверняка более низкому».

10 апреля США увеличили пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. При этом американская администрация уверяет, что Вашингтон открыт для сделки с Пекином. 11 апреля Китай повысил пошлины на товары США с 84% до 125%.

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