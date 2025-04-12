Трамп продлил на год введенные Байденом санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год режима чрезвычайного положения. Он был введен его предшественником Джо Байденом в связи с «вредоносной деятельностью» России. Этот документ также включает продление российских санкций и блокировки российских активов. Указ от 10 апреля опубликован в Федеральном реестре США.

Чрезвычайное положение в США в связи с угрозой нацбезопасности от действий российских властей было объявлено 15 апреля 2021 года в указе 14024. 8 марта 2022-го на фоне российской военной операции на Украине был выпущен указ 14066 о расширении масштабов ЧП. В 2023-м господин Байден продлил этот санкционный режим.

В феврале 2025 года Дональд Трамп продлил действие другого пакета антироссийских санкций. Reuters сообщало, что администрация США разрабатывает план смягчения ограничений. Однако в марте господин Трамп пригрозил новыми санкциями, если Россия не пойдет на прекращение огня на Украине.

Об отношениях двух стран — в публикации «Ъ» «Море неясности».