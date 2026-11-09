Угольщики разогрели экспорт
Доля России в поставках энергетического угля в Индию удвоилась
Российские экспортеры энергетического угля увеличили долю в поставках в Индию, один из ключевых иностранных рынков, в два раза с начала года и компенсировали снижение поставок из Индонезии и ЮАР. По оценкам аналитиков, общий экспорт энергетического угля из России в этом году увеличится на 15–17%.
Россия по итогам января—октября 2026 года увеличила долю в поставках энергетического угля в Индию в два раза, до 8,2%, подсчитали в BigMint. Объем поставок вырос на 63% год к году, до 10,4 млн тонн, что соответствует четвертому месту после Индонезии, ЮАР из США.
По данным BigMint, наибольший рост экспорта энергетического угля из России отмечался с мая по август, когда ежемесячные объемы составляли 1,6–1,8 млн тонн. В октябре из РФ ввезено 0,9 млн тонн.
Как указывают аналитики, российские поставки в первую очередь компенсировали снижение импорта из Индонезии и ЮАР. Так, отгрузки индонезийского энергетического угля в Индию за десять месяцев снизились на 14%, до 71,4 млн тонн, доля страны сократилась примерно с 60,2% до 56,5%. Поставки из ЮАР упали на 12%, до 24,3 млн тонн. Экспорт из США увеличился на 11%, до 12,3 млн тонн.
Общий импорт энергетического угля Индией в октябре вырос на 34% к сентябрю и на 19% в годовом выражении, до 14,5 млн тонн, что стало максимальным показателем за 2026 год. Но за десять месяцев страна сократила закупки на 8,5% год к году, до 126,3 млн тонн.
Индия — один из основных импортеров российского угля наряду с Китаем. По оценкам Центра ценовых индексов (ЦЦИ), доля видимого экспорта энергетического угля из России в Индию составляет 14–15%, и в 2026 году этот показатель ожидается на том же уровне. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов ожидает, что доля Индии в российском экспорте энергетического угля в 2026 году может увеличиться до 15–20%. Общий объем поставок из России, по его словам, исходя из текущей динамики отгрузок, может увеличиться на 15–17%, до 185–190 млн тонн.
Дополнительными точками роста станут страны Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Таиланд), а также западное направление, в частности Египет. «Все перечисленные рынки потребляют преимущественно энергетический уголь»,— продолжает господин Котов. А вот существенно нарастить отгрузки в Турцию не удастся из-за приостановки судоходства в акватории Черного моря, добавляет он.
В ЦЦИ прогнозируют, что по итогам года поставки энергетического угля из России в Турцию и Южную Корею могут увеличиться на 2% и 3%, доля каждого из этих направлений может составить 13–14%. «Рост объемов обеспечивается повышенным спросом на уголь на данных рынках из-за высокой доли более дорогой газовой генерации, а также конкурентоспособным уровнем цен. Кроме того, интерес растет со стороны стран Юго-Восточной Азии на фоне сниженного предложения угля из Индонезии»,— поясняют аналитики.
Директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков говорит, что помимо Индии ключевым растущим рынком в 2027 году останется Вьетнам, где внутренний дефицит генерации диктует постоянную потребность в импортном угле. Преимущество России — короткое морское плечо из портов Дальнего Востока, однако бороться за вьетнамские ТЭС придется с индонезийскими и австралийскими поставщиками, отмечает эксперт.
В обзоре SXcoal говорится, что основная часть объемов энергетического угля на этот год уже реализована российскими экспортерами, а объемы, доступные для погрузки в ноябре и декабре, крайне ограничены. «Затраты на добычу и логистику российского угля сохраняются на высоком уровне, а растущий в преддверии зимы спрос на отопление дополнительно ограничивает экспортный потенциал»,— отмечают аналитики.
Газета «Коммерсантъ» №207от 10.11.2026, стр. 7