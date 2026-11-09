Угольщики разогрели экспорт

Индия — один из основных импортеров российского угля наряду с Китаем. По оценкам Центра ценовых индексов (ЦЦИ), доля видимого экспорта энергетического угля из России в Индию составляет 14–15%, и в 2026 году этот показатель ожидается на том же уровне. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов ожидает, что доля Индии в российском экспорте энергетического угля в 2026 году может увеличиться до 15–20%. Общий объем поставок из России, по его словам, исходя из текущей динамики отгрузок, может увеличиться на 15–17%, до 185–190 млн тонн.