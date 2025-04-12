Израиль объявил о расширении военной операции в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о планах значительно расширить боевые действия в секторе Газа. Он также призвал гражданское население эвакуироваться из зон предстоящих операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ближайшее время действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа»,— заявил господин Кац (цитата по «РИА Новости»).

9 апреля ЦАХАЛ ликвидировал главу батальона «Хамаса» на севере сектора Газа. В результате атаки погиб командир батальона «Шуджайя» Хатам Разак Абд аль-Карим Шейх Халиль.

Ранее представители «Хамаса» заявили о готовности рассмотреть предложение Египта и Катара о перемирии, а сегодня, 12 апреля, делегация движения должна прибыть в Каир для переговоров. Одновременно Израиль обвиняет Иран в поддержке «Хамаса».