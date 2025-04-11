Главное за день: СЗРП поддержит Минниханова на выборах. Решение об уничтожении фигурок Шурале

Партия «Справедливая Россия — За правду» поддержит Рустама Минниханова на выборах раиса Татарстана 14 сентября 2025 года и не выдвинет своего кандидата. Предыдущие выборы на пост главы республики прошли 13 сентября 2020 года.

Самарский одиннадцатый апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с магазина «Казанские подарки» 20 тыс. руб. за нарушение прав на товарный знак «Шурале» и уничтожении фигурок персонажа.

В Татарстане выделят почти 1,6 млрд руб. на строительство и реконструкцию инженерных сетей, очистных сооружений и канализаций. Работы проведут в Тукаевском, Зеленодольском, Дрожжановском, Агрызском, Высокогорском и других районах.

В Тюлячинском районе Республики Татарстан запланировано строительство комплексов для производства говядины. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,8 млрд руб. Инвестором выступает компания «Мировет».

Республика Татарстан вошла в тройку регионов с самым большим количеством выданных сельских ипотек наряду с Башкортостаном и Удмуртией. Наибольшей популярностью программа пользуется в Пестречинском, Лаишевском и Высокогорском районах республики.

В 2024 году предприятие «Аммоний» увеличило свою выручку до 31,6 млрд руб., при этом объем краткосрочных займов вырос более чем в четыре раза, достигнув 63 млрд руб. Основной доход компании сформировали продажи карбамида на сумму 20,13 млрд руб. и аммиачной селитры — 8,63 млрд руб. Себестоимость продукции поднялась на 7%, однако прибыль от продаж выросла на 19% по сравнению с 2023 годом, составив 8,43 млрд руб.

По данным за март, Татарстан занял 6 место среди российских регионов по популярности у туристов. Лидером стала Московская область, на втором месте — Ленинградская область, а замыкает тройку столица России Москва.

Артём Дергунов