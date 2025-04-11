На реконструкцию и строительство сетей в Татарстане выделят 1,6 млрд рублей

На строительство и реконструкцию инженерных сетей, биологических очистных сооружений и хозяйственно-бытовых канализаций в Татарстане направят почти 1,6 млрд руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Строительно-монтажные работы планируют провести в Тукаевском, Зеленодольском, Дрожжановском, Агрызском, Высокогорском и других районах Татарстана. Больше всего денежных средств планируют направить на строительство биологических очистных сооружений второй линии в Лаишевском районе (155 млн руб.).

Заказчиком работ выступает Главинвестстрой Республики Татарстан. Строительные работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Денежные средства выделят из бюджета региона. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Диана Соловьёва