В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за «гололедно-изморозевых отложений», сообщается на сайте Гидрометцентра. Предупреждение действует до 9:00 5 ноября. В службе предупредили о гололедице на дорогах.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве +1...3 °С, облачно, местами небольшие осадки, по области температура может опуститься до –1°С. 5 ноября в столице немного потеплеет — до +3... 5°С (в Подмосковье — до +6°С), также возможны осадки.
На этой неделе департамент транспорта Москвы рекомендовал водителям перейти на зимнюю резину. 3 ноября в столице выпал первый снег.