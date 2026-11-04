Морским судам быть

Затем центром морских побед стало Черное море. После присоединения Крыма и основания Севастополя (1783–1784) в войне 1787–1791 годов проявил свои качества флотоводца Федор Ушаков. У Фидониси в 1788 году он, командуя авангардом, поразил превосходящие силы турок. 8 июля 1790 года в Керченском бою он перестроил линию на ходу, ввел в дело резерв из фрегатов и сорвал высадку турецкого десанта в Крыму. В августе у Тендры он атаковал противника из походного порядка, без перестроения: турки рубили канаты и уходили, два линейных корабля были уничтожены, а Днепровская гребная флотилия получила возможность войти в Дунай и помочь Александру Суворову взять Измаил. 31 июля 1791 года у мыса Калиакрия Ушаков провел три колонны между турецким флотом и берегом под огнем батарей и обратил турок в бегство (сходный маневр применил Горацио Нельсон при Абукире в 1798 году). Так вместо жесткой линейной тактики появилась школа Спиридова, Грейга и Ушакова: сближение на картечный выстрел, удар по флагманам, маневр и резерв из легких судов. На Балтике в 1788–1790 годах флот прикрыл столицу от шведского нападения, и Верельский мир сохранил границы России.