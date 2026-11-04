Трамп назвал причину поражения республиканцев на промежуточных выборах
Трамп связал поражение республиканцев на выборах с ценами на бензин
Президент США Дональд Трамп считает, что причиной проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах в США стала не война с Ираном, а спровоцированный ею рост цен на бензин. Он заявил об этом в интервью каналу Fox News.
Господин Трамп отказался считать результаты выборов своим личным поражением. «Люди согласны с тем, что я делаю в отношении Ирана, но, вероятно, они не были готовы мириться с краткосрочными последствиями — ростом цен на бензин. Я это понимаю. Я с этим не согласен... Я не хотел бы считать это своим поражением»,— прокомментировал американский президент.
Выборы в Конгресс США прошли 3 ноября. После подсчета части голосов Демократическая партия получает большинство в обеих палатах — и в Сенате, и в Палате представителей США. Дональд Трамп уже заявил, что принимает результаты голосования и готов сотрудничать с демократами. До выборов он грозил, что в случае проигрыша будет накладывать вето на все предлагаемые демократами законопроекты.