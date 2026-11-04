Трамп назвал причину поражения республиканцев на промежуточных выборах

Господин Трамп отказался считать результаты выборов своим личным поражением. «Люди согласны с тем, что я делаю в отношении Ирана, но, вероятно, они не были готовы мириться с краткосрочными последствиями — ростом цен на бензин. Я это понимаю. Я с этим не согласен... Я не хотел бы считать это своим поражением»,— прокомментировал американский президент.