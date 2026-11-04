Дональд Трамп не оправдал надежд на самого себя

Демократическая партия США одержала на промежуточных выборах 3 ноября одну из самых убедительных побед за последние десятилетия. По оценке NBC News, она получает 255 из 435 мест в Палате представителей и не меньше 51 из 100 в Сенате, а при окончательном подсчете может набрать там 56. Такого перевеса в обеих палатах ни у одной партии не было с первого срока Барака Обамы, который в 2008 году тоже пришел к власти на волне протеста против войны — тогда Штаты воевали в Ираке. Президент США Дональд Трамп, призывавший считать выборы референдумом самому себе, после поражения этот нарратив моментально поменял. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.