Дональд Трамп не оправдал надежд на самого себя
Республиканцы с треском проиграли выборы в Конгресс
Демократическая партия США одержала на промежуточных выборах 3 ноября одну из самых убедительных побед за последние десятилетия. По оценке NBC News, она получает 255 из 435 мест в Палате представителей и не меньше 51 из 100 в Сенате, а при окончательном подсчете может набрать там 56. Такого перевеса в обеих палатах ни у одной партии не было с первого срока Барака Обамы, который в 2008 году тоже пришел к власти на волне протеста против войны — тогда Штаты воевали в Ираке. Президент США Дональд Трамп, призывавший считать выборы референдумом самому себе, после поражения этот нарратив моментально поменял. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
Контроль над Палатой представителей, по прогнозу Decision Desk HQ (сервиса, специализирующегося на подсчетах и прогнозах результатов выборов), перешел к демократам около 21:15 по восточному времени — после четырех лет в меньшинстве. Уже в 23:30, по данным NBC News, большинство было обеспечено и в Сенате.
Итог превзошел даже прогноз одного из самых известных американских аналитиков выборов Нейта Силвера: накануне он отводил демократам 241 место в нижней палате.
Демократы отвоевали у республиканцев шесть сенатских мест — в Северной и Южной Каролине, Техасе, Канзасе, Айове и Огайо — и лидируют в Мичигане, где защищают собственное кресло. Вместе с двумя независимыми сенаторами Берни Сандерсом и Ангусом Кингом, которые голосуют с фракцией демократов,— это 53 места. Столько, сколько давал итоговый прогноз Силвера. Но на кону еще Мичиган, Аляска, где рейтинговое голосование может растянуться до 15 дней, и Небраска, где лидирует независимый кандидат Дэн Осборн. Если сыграют все три ставки, то противники Трампа получат 56 мест из 100 — сценарий-максимум.
Провальная ставка
Еще до подсчета голосов президент Дональд Трамп дал понять, как будет жить с оппозиционным Конгрессом. Сделки он не исключал, но с оговоркой: «Я буду ветировать, ветировать. Потом они придут, и мы, вероятно, заключим какие-то сделки». Последнее предвыборное обращение 2 ноября Трамп произнес на фоне Зеркального пруда у мемориала Линкольна, видимо намекая, что ему удалось осушить пресловутое «вашингтонское болото». Больше 20 минут он рассказывал о ремонте пруда, трубах и швах, попутно уверяя: если на участки придут все избиратели 2024 года, соперников ждет сокрушительное поражение. «Продолжайте, мистер Трамп, вы делаете нам (демократам.— “Ъ”) только лучше»,— саркастично заметил на это в эфире NBC бывший глава аппарата Белого дома при Обаме Рам Эмануэль.
Примечательно, что президент США сам превратил промежуточные выборы в своего рода референдум по собственному правлению. «Представьте, что я в бюллетене. Сделайте эти выборы референдумом обо мне»,— призывал он сторонников на митингах.
Избиратели, собственно, именно так и поступили, но не так, как рассчитывал Трамп. По данным экзитпола NBC News, 43% проголосовавших назвали одной из причин своего выбора желание выразить несогласие с Трампом и лишь 16% — желание его поддержать; для 41% он не был фактором в пользу того или иного выбора.
Впрочем, когда разгром республиканцев стал очевиден, глава Белого дома, чью работу одобряют 38% американцев, а не одобряют 62% (и это худший показатель действующего главы государства в день выборов почти за 20 лет), Трамп не стал брать ответственность за поражение на себя. «Меня не было в бюллетене, а если бы был, мы бы победили с огромным перевесом!» — написал он в Truth Social.
Многие однопартийцы президента, однако, сочли, что провал на выборах — это целиком вина президента Трампа. И опросы подтверждают, что избиратели голосовали не столько за Демпартию, сколько против президента.
Обе ключевые партии США крайне непопулярны. Весной демократов позитивно оценивали лишь 28% американцев — исторический минимум, республиканцев — 32%. В таких условиях исход гонки определяли те, кто не идентифицирует себя ни с одной из партий. По данным Gallup, это уже 45% взрослых американцев — крупнейшая группа в стране. Среди проголосовавших во вторник независимые составили треть, отдав предпочтение демократам с 57% против 39% за республиканцев.
Что подвело
Главной причиной недовольства нынешней властью предсказуемо стала экономика — еще два года назад козырь Трампа. Накануне голосования 39% избирателей назвали ее главной темой (на второе место поставили состояние демократии, на третье — иммиграцию), а 65% сочли, что политика президента ухудшила экономическое положение страны. Впервые за много лет в этом вопросе американцы больше доверяют демократам — 43% против 38%.
Ударила по кошелькам и война в Иране. 62% опрошенных на выходе с участков заявили, что решение начать военные действия было ошибочным. Это признают и в самой Республиканской партии: губернатор Флориды Рон Десантис, в частности, назвал войну «большим, большим тормозом» для однопартийцев и упрекнул руководство в том, что оно преуменьшало ее влияние на цены на бензин.
Сильнее всего недовольство проявилось среди тех, кто, по сути, привел Трампа в Белый дом. Как отметила в эфире NBC экс-постпред США при ООН и бывшая соперница Трампа Никки Хейли, в 2024 году он «привел на участки забытых людей», но не оправдал их ожиданий.
И сейчас свои голоса за демократов среди молодежи 18–29 лет отдал 71% против 25% за республиканцев, среди латиноамериканцев этот показатель составил 61% против 35%, а среди афроамериканцев — внушительные 88% против 9%.
Самый резкий разворот произошел среди латиноамериканцев: на фоне агрессивной иммиграционной политики Трампа доля латиноамериканцев, называющих себя демократами, выросла впервые с 2018 года — до 43% с 39% в 2024 году. И именно среди этой категории явка оказалась особенно высокой. А вот расчет республиканцев на активизацию своих сторонников в день выборов не оправдался, многие разочарованные консерваторы остались дома.
Вопреки устоявшемуся мнению расчет, что деньги на американских выборах решают все, не оправдался. На политическую рекламу республиканцев ушло около $11,6 млрд — больше, чем в год президентских выборов в 2024 году. Из 50 крупнейших доноров сторонники Республиканской партии дали $1,54 млрд против $590 млн, собранных таким способом ее соперниками. То есть финансовый перевес на этот раз был на стороне республиканцев, но компенсировать протестные настроения это не помогло.
Расклад по штатам
Техас. Ожидаемая, но от этого не менее историческая победа: Джеймс Таларико выиграл выборы в Сенат у Кена Паксона, а Джина Инохоса, по прогнозу NBC News,— губернаторские у Грега Эбботта. Демократы не побеждали здесь в Сенате с 1988 года, на губернаторских — с 1990-го.
Южная Каролина. По словам комментаторов NBC, здесь случилось «землетрясение»: Энни Эндрюс взяла место покойного Линдси Грэма — одного из ближайших союзников Трампа — в штате, который президент выиграл с отрывом почти в 20 пунктов и который не избирал демократа в Сенат с 1998 года. Сестре Грэма Дарлин, назначенной на его место и поддержанной Трампом, удержать кресло не удалось. Эндрюс, педиатр по профессии, станет первой женщиной, избранной в Сенат от Южной Каролины.
Фермерский пояс. Война в Иране ударила по самой верной республиканской аудитории — фермерам Среднего Запада. Дизельное топливо подорожало более чем на 70% за год; в Айове галлон стоил в среднем $6,14 — на $2,50 больше, чем годом ранее. Пик пришелся на уборочную кампанию, когда на дизеле работают тракторы и комбайны. К этому добавились подорожавшие удобрения и новые пошлины. В Канзасе, который 94 года не избирал демократа в Сенат и где Трамп два года назад победил с отрывом около 16 пунктов, демократ Адам Гамильтон, по прогнозу Bloomberg, обошел сенатора-республиканца Роджера Маршалла. В Айове, отдавшей в прошлом Трампу перевес в 13 пунктов, по прогнозу NBC News, демократы взяли и губернаторский пост, и место в Сенате: Роб Сэнд стал первым губернатором от Демпартии с 2006 года, а двукратный паралимпийский чемпион Джош Турек отвоевал кресло ушедшей в отставку республиканки Джони Эрнст. Сенатора-демократа Айова не избирала с 2008 года.
Мичиган. Единственное место, которое демократы рисковали потерять, они, судя по всему, удержат: после подсчета части голосов лидирует Абдул Эль-Сайед. Если результат сохранится, сын египетских иммигрантов и врач станет первым мусульманином в Сенате США. Трамп назвал Эль-Сайеда «джихадистом, членом “Братьев-мусульман” (признана в России террористической и запрещена)». «Мы этот фильм уже видели. Я в нем снимался»,— парировал на эти нападки на веру кандидата экс-президент Барак Обама, агитировавший за Эль-Сайеда в финале кампании.
Флорида. Даже здесь, в своей «зимней столице», где четыре года назад губернатор Рон Десантис победил конкурента с отрывом почти в 20 пунктов, а Трамп в 2024 году взял штат с перевесом около 13, республиканцы еле-еле отстояли свои позиции. Эшли Муди сохранила место в Сенате с 50,9% против 48% за соперника, Байрон Дональдс выиграл губернаторскую гонку с 50% против 48,7%.