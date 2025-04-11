Среди регионов России, куда туристы чаще всего ездили в марте, Татарстан находится на 6-м месте. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Путешествий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан в марте занял 6-е место в рейтинге самых посещаемых регионов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстан в марте занял 6-е место в рейтинге самых посещаемых регионов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первое место заняла Московская область, второе — Ленинградская область. Замыкает тройку лидеров Москва.

Татарстан также вошел в топ регионов с самым высоким тарифом на посуточную аренду жилья. Забронировать квартиру в регионе на день обойдется в среднем в 3,2 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял шестое место в РФ по числу турпоездок за 11 месяцев 2024 года.

Дарья Сайфиева