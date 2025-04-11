Самарский суд оставил в силе решение об уничтожении фигурок «Шурале»

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение первой инстанции, обязавшей магазин «Казанские подарки» выплатить 20 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Шурале», а также уничтожить фигурки с изображением сказочного персонажа.

«Казанские подарки» пытались оспорить решение Арбитражного суда Татарстана, ссылаясь на недостаточную узнаваемость товарного знака и злоупотребление правом со стороны компании-владелицы торгового знака, ООО «Национальные игрушки». Апелляция отклонила доводы, указав, что магазин реализовывал сувенирную продукцию с изображением сказочного персонажа, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «Национальных игрушек».

Суд также отказался принять новые доказательства, представленные ответчиком, сославшись на то, что они не рассматривались в первой инстанции и не соответствуют правилам упрощенного производства. Решение может быть обжаловано в Суде по интеллектуальным правам в течение двух месяцев.

В марте УФАС по Татарстану признало действия «Национальных игрушек» нарушением принципов добросовестной конкуренции. По мнению антимонопольщиков, компания хотела использовать эти знаки для получения выгоды через взыскание компенсаций за их использование другими предпринимателями. Представитель «Казанских подарков» в беседе с «Ъ Волга-Урал» отмечала, что решение УФАС будет использовано в арбитражных процессах и, как ожидалось, окажет положительное влияние.

Влас Северин