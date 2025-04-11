Партия «Справедливая Россия — За правду» поддержит кандидатуру Рустама Минниханова на выборах раиса Татарстана и не будет выдвигать своего кандидата. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель партии Сергей Миронов, сообщил «Ъ Волга-Урал» руководитель аппарата регионального отделения Эрик Куралов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Справедливая Россия» поддержит Рустама Минниханова на выборах раиса Татарстана

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ «Справедливая Россия» поддержит Рустама Минниханова на выборах раиса Татарстана

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня Сергей Миронов посетил Казань с рабочим визитом. В ходе поездки господин Миронов также планирует встретиться с Рустамом Миннихановым и председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татарстана Андреем Кондратьевым.

Выборы раиса республики пройдут 14 сентября 2025 года. В прошлый раз голосование состоялось 13 сентября 2020 года. Рустам Минниханов набрал на выборах президента Татарстана 83,28% голосов. Второе место занял Альмир Михеев из партии «Справедливая Россия», за его кандидатуру проголосовало 4,93% избирателей.

Диана Соловьёва