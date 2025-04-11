В Тюлячинском районе планируют построить комплексы по производству говядины
В Тюлячинском районе Республики Татарстан планируется строительство комплексов по производству говядины, сообщает «Татар-информ».
В Тюлячинском районе планируют построить комплексы по производству говядины
Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ
Как сообщил глава района Айрат Фатхуллин на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, объем инвестиций в проект оценивается в 1,8 млрд руб. Инвестором выступает компания «Мировет».
«Ведется проектная работа по строительству двух откормочных площадок на территории населенных пунктов Алга и Сауш», — отметил господин Фатхуллин.