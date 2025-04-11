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В Тюлячинском районе планируют построить комплексы по производству говядины

В Тюлячинском районе Республики Татарстан планируется строительство комплексов по производству говядины, сообщает «Татар-информ».

В Тюлячинском районе планируют построить комплексы по производству говядины

В Тюлячинском районе планируют построить комплексы по производству говядины

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

В Тюлячинском районе планируют построить комплексы по производству говядины

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Как сообщил глава района Айрат Фатхуллин на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана, объем инвестиций в проект оценивается в 1,8 млрд руб. Инвестором выступает компания «Мировет».

«Ведется проектная работа по строительству двух откормочных площадок на территории населенных пунктов Алга и Сауш», — отметил господин Фатхуллин.

Артём Дергунов

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