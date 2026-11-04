В Рязани при атаке БПЛА пострадал один человек
В течение ночи над Рязанской областью сбили около 10 беспилотников. Пострадал один человек, сообщил губернатор области Павел Малков.
По словам губернатора, в Клепиковском округе поврежден частный дом, в Рыбновском произошел пожар в нежилом помещении. «В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нет»,— уточнил господин Малков.
Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи было уничтожено 709 БПЛА над 15 российскими регионами. В Адыгейске был атакован логистический центр Ozon, обошлось без жертв.