Бес порядка в Париже

Как обеспечить порядок на манифестации, не превращая всех ее участников в потенциальных противников? Как сохранить право на демонстрацию, не позволяя насилию захватить улицу? Что делать, если агрессивные группы появляются не на согласованном маршруте, а в других точках города? Отвечать на эти вопросы придется снова, и уже завтра. Если полиция обеспечит безопасность, не подавляя возможность протеста, она докажет свою способность адаптироваться к изменениям. Поддержание порядка — не военная операция против противника. Успех измеряется не числом задержаний, а тем, удалось ли предотвратить насилие, сохранить право на демонстрацию и позволить людям спокойно вернуться домой.