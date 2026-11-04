В Крыму второй день подряд ограничили подачу электричества
За пределами Крыма снова произошла авария в энергосистеме. На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
По словам господина Крючкова, крымская энергосистема «работает в условиях больших технологических ограничений». «Графики подачи электроэнергии не действуют. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения»,— добавил он.
Вчера часть Крыма, Севастополя и Херсонской области остались без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры на магистральных сетях. В «Крымэнерго» заявили «Ъ», что за пределами полуострова произошла авария. Ее причины не уточнялись.