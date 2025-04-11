«Аммоний» увеличил краткосрочные долги до 63 млрд рублей

В 2024 году выручка предприятия составила 31,6 млрд руб., но краткосрочные займы выросли более чем в четыре раза, составив 63 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по РСБУ.

Основной доход компании принесли продажи карбамида (20,13 млрд) и аммиачной селитры (8,63 млрд). Себестоимость увеличилась на 7%, а прибыль от продаж выросла на 19% по сравнению с 2023 годом и достигла 8,43 млрд руб.

На фоне роста выручки предприятие увеличило краткосрочные займы — с 15,25 млрд до 62,99 млрд. Это вдвое превышает доход компании за год. При этом долгосрочные заемные средства сократились с 51,47 млрд до 140 млн.

В то же время предприятие улучшило некоторые показатели — активы выросли на 5%, достигнув 69,62 млрд, а чистые активы впервые с 2020 года стали положительными — 6,37 млрд. Чистая прибыль по итогам года составила 5,71 млрд, что на 46% ниже, чем в 2023 году.

Подробнее читайте в материале «„Аммоний“ перегрузил долговую тележку».

Анар Зейналов