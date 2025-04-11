Республика Татарстан вошла в тройку регионов с наибольшим числом выданных сельских ипотек наряду с Башкортостаном и Удмуртией. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в тройку регионов по объему сельской ипотеки

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан вошел в тройку регионов по объему сельской ипотеки

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С начала действия программы «Сельская ипотека» — с января 2020 года по 1 апреля 2025 года — в республике зарегистрировано 4506 таких сделок. Из них 4048 — договоры купли-продажи, остальные — договоры долевого участия.

Наибольший спрос на программу сохраняется в Пестречинском, Лаишевском и Высокогорском районах.

По словам заместителя руководителя Росреестра Татарстана Нияза Галиакбарова, программа сельской ипотеки остается одной из самых востребованных мер господдержки для улучшения жилищных условий.

«Благодаря налаженному взаимодействию с кредитными организациями и застройщиками сделки по электронной ипотеке сегодня регистрируются за один рабочий день», — сообщил господин Галиакбаров.

Артём Дергунов