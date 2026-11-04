«Виннипег» установил рекорд НХЛ, отыгравшись с 0:4 за три минуты до конца матча

Хозяева вели благодаря голам Оуэна Бэка, Джоша Андерсона и дублю Коула Кофилда. За 2 минуты 39 секунд до конца третьего периода первую шайбу «Виннипега» забросил Тайрел Бауэр. Канадский защитник, который провел свой десятый матч в НХЛ, отметился «хет-триком Горди Хоу»: забил гол, отличился результативной передачей и принял участие в драке. После Бауэра отличились Морган Бэррон и Кайл Коннор. Последний также реализовал большинство за 33 секунды до сирены и перевел встречу в овертайм. Победу «Джетс» принес точный бросок Дилана Самберга.