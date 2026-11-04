«Виннипег» установил рекорд НХЛ, отыгравшись с 0:4 за три минуты до конца матча
«Виннипег Джетс» одержал волевую победу над «Монреаль Канадиенс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До 58-й минуты гости уступали со счетом 0:4.
Хозяева вели благодаря голам Оуэна Бэка, Джоша Андерсона и дублю Коула Кофилда. За 2 минуты 39 секунд до конца третьего периода первую шайбу «Виннипега» забросил Тайрел Бауэр. Канадский защитник, который провел свой десятый матч в НХЛ, отметился «хет-триком Горди Хоу»: забил гол, отличился результативной передачей и принял участие в драке. После Бауэра отличились Морган Бэррон и Кайл Коннор. Последний также реализовал большинство за 33 секунды до сирены и перевел встречу в овертайм. Победу «Джетс» принес точный бросок Дилана Самберга.
Ранее в истории НХЛ ни одна команда не начинала отыгрывать разницу в четыре шайбы так поздно. Предыдущий рекорд принадлежал «Лос-Анджелес Кингс». В сезоне-2007/08 клуб начал сокращать отставание при счете 0:4 на отметке 52:46 в матче с «Даллас Старс». Та встреча завершилась победой «Кингс» в овертайме — 6:5.
«Виннипег» прервал серию из девяти поражений. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Джетс» с 13 очками по итогам 16 игр занимают предпоследнее, седьмое место. «Монреаль», набравший 21 очко в 15 встречах, идет вторым в Атлантическом дивизионе.