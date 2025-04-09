МИД назвал возможное присутствие другой страны на Украине угрозой РФ

Россия будет рассматривать присутствие военного контингента любой страны на Украине как угрозу своей безопасности. Это может привести к прямому столкновению России с НАТО. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ждет от европейских союзников конкретных шагов по отправке войск. Это будет означать вступление соответствующих стран в конфликт на стороне Украины, подчеркнула госпожа Захарова.

10 апреля в Брюсселе состоится заседание на уровне министров обороны стран, изъявивших желание участвовать в военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения. По информации Financial Times, Британия и Франция могут прибегнуть к использованию структур НАТО для развертывания миротворческого контингента на Украине.

Ранее The Washington Post сообщала, что Великобритания и Франция направят на Украину своих военных экспертов, чтобы те оценили объем возможного контингента «коалиции желающих». О создании многонациональной миссии западных союзников на Украине лидеры ряда западных стран договорились 27 марта на саммите в Париже.

Россия неоднократно выступала против отправки на Украину миротворцев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск «опасной тенденцией». Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Елизавета Шмакова