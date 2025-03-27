Париж наполнился желающими

В Париже 27 марта состоялся саммит «коалиции желающих», состоящей примерно из 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину на фоне сокращения помощи со стороны США. На мероприятии, прошедшем под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, обсуждались вопрос укрепления украинской армии и оборонно-промышленного комплекса страны, затеянные Вашингтоном мирные переговоры, возможное прекращение огня, а также гарантии безопасности Киеву в виде развертывания западных войск на территории Украины после установления режима тишины. С последней идеей в Москве поспешили сразу же не согласиться, заподозрив европейские страны в планах «интервенции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите «коалиции желающих» в Париже

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите «коалиции желающих» в Париже

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Коалиция желающих» — неформальное объединение западных стран, возникшее по инициативе премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона 2 марта 2025 года на фоне пересмотра Вашингтоном своих обязательств перед Украиной,— за последний месяц приросла новыми участниками. К саммиту в Париже 27 марта она насчитывала около 30 участников, а повестка встречи во французской столице, куда прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, оказалась максимально обширной.

Вопросы, которые собирались обсудить участники парижских дискуссий, включали и укрепление украинской армии, и оценку хода мирных переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом, и первые шаги к прекращению огня, и сценарии мирного плана с гарантиями безопасности для Киева.

Другими словами, широкий список тем позволял «желающим» при любом исходе переговоров объявить об успешно проведенном саммите. В конце концов, главной целью коалиции было выражать непоколебимую поддержку Украине, и с этим у членов клуба проблем не было.

Конкретное и детализированное наполнение этой поддержки требовало уже куда более глубоких дискуссий, чем лидеры трех десятков стран и постарались заняться в Париже. Несмотря на широкий спектр тем, мировую общественность прежде всего интересовал вопрос, придут ли в «коалиции желающих» к какому-то консенсусу по возможному размещению миротворческого контингента на украинской территории, если Москве и Киеву при посредничестве Вашингтона удастся заключить соглашение о прекращении огня.

Тем более что идею с миротворцами активно продвигал Эмманюэль Макрон, взявший на себя роль распорядителя нынешнего саммита.

С одной стороны, президент Франции решительно выступал за отправку контингента на случай прекращения боевых действий, а с другой — оговаривался, что на передовой западные войска размещаться не будут, как и «не будут задействованы в первый день против российских войск» в случае возобновления боев. Кроме того, как сообщали западные СМИ, не все «желающие» действительно хотели бы приобщиться к подобной операции, да и те, кто был порешительнее, периодически посылали противоречивые сигналы о своих намерениях.

Таким образом, общего понимания, как эта инициатива могла бы выглядеть на практике, к 27 марта в рядах коалиции не было. Тем не менее МИД России в лице официального представителя ведомства Марии Захаровой 27 марта решил упреждающе высказаться. «Хотелось бы вновь обратить внимание, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО»,— сказала госпожа Захарова.

Более того, официальный представитель МИД РФ заподозрила, что европейские страны под маской миротворческой миссии разрабатывают «замысел военной интервенции на Украину».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл государства Европы, рассматривающие сценарий отправки миротворческого контингента НАТО на украинскую территорию, «мечтателями», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков увидел в подобных дискуссиях «опасную тенденцию».

Одним из первых результаты саммита взялся комментировать Кир Стармер. Во время короткого подхода к прессе британский премьер заявил, что главными итогами парижской встречи стали выражение поддержки Украине «столько, сколько потребуется», а также сделанный участниками вывод, что «сейчас не время для отмены санкций» в отношении России.

И если бы не Эмманюэль Макрон, взявший слово чуть позднее, то можно было бы сделать вывод, что «коалиция желающих» совсем не договорилась ни до чего сущностно нового. Хотя, конечно, отказ Европы от какого-либо смягчения санкций вносил дополнительную неясность в перспективы перемирия на Черном море, поскольку именно снятие ряда рестрикций было условием Москвы для прекращения огня на море. Но все-таки вряд ли подобный отказ стал для кого-то неожиданностью.

Так или иначе, французский лидер, выступая на пресс-конференции, представил встречу несколько более результативной, нежели его британский коллега.

Во-первых, господин Макрон сообщил, что министрам иностранных дел стран—союзниц Украины поручено в течение трех недель разработать и представить план контроля за прекращением огня, если оно будет достигнуто. Во-вторых, президент Франции анонсировал отправку на Украину «франко-британской команды», которая займется «подготовкой формата украинской армии завтрашнего дня».

В-третьих, Эмманюэль Макрон заверил, что продолжается работа и над отправкой «сил сдерживания», которые могут быть размещены на украинской территории в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, в миротворческой миссии — после установления режима прекращения огня — могут быть задействованы военные из «нескольких государств». При этом французский лидер отметил, что речь не идет о классических миротворцах, поскольку европейские силы будут развернуты вдалеке от линии фронта.

И хотя он выразил надежду, что США тем или иным образом поддержат «силы сдерживания», господин Макрон также пообещал подготовиться к сценарию без участия Вашингтона в подобной инициативе. Ранее союзники Украины настаивали, что отправка военных из государств Европы возможна только с гарантиями безопасности со стороны США.

В конце концов, Эмманюэль Макрон призвал добиться прекращения огня и усилить помощь Украине, а также пообещал представить общественности «достаточно точный план действий» через три-четыре недели.

Примечательно, что агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что власти США стремятся заключить соглашение о перемирии между РФ и Украиной к Пасхе, 20 апреля. Таким образом, господин Макрон пообещал «точный план действий» как раз к этому сроку.

Антон Васильев