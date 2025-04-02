Министры обороны стран из «коалиции желающих» 10 апреля соберутся в Брюсселе

Заседание на уровне министров обороны стран, изъявивших желание участвовать в военной миссии на Украине после заключения мирного соглашения, пройдет 10 апреля в Брюсселе. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в представительстве Великобритании при НАТО.

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«10 апреля министр обороны (Великобритании.— "Ъ") Джон Хили и министр обороны (Франции.— "Ъ") Себастьен Лекорню проведут заседание "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе»,— говорится в сообщении, размещенном в канале представительства в соцсети X.

31 марта в ходе телефонного разговора британский премьер Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский договорились о проведении встречи представителей военных ведомств Великобритании, Франции и Украины. На встрече представители военного командования трех стран займутся «подробным планированием» дальнейших шагов по созданию многонациональной миссии западных союзников на Украине. О ее создании лидеры ряда западных стран условились ранее на саммите в Париже.

Российские официальные лица неоднократно высказывались против размещения миротворцев на Украине. 27 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Лондон и Париж маскируют под видом миротворческой миссии «замысел военной интервенции на Украину». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск «опасной тенденцией». Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии.

Подробности — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Анастасия Домбицкая