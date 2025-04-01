Украину ставят на гарантию

Представители военного командования Великобритании, Франции и Украины в ближайшие дни проведут встречу, посвященную обеспечению гарантий безопасности для Киева. Несмотря на растущие сомнения западных союзников в возможности реализовать изначальный план Парижа и Лондона создать «коалицию желающих» для отправки своих контингентов на Украину, лидеры Франции и Британии не оставляют попыток договориться о формах участия в обеспечении гарантий мира на Украине. Неутихающая дискуссия призвана определить типы возможных военных миссий, осуществляемых коалициями европейских стран-добровольцев при поддержке НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры Великобритании и Франции уверены, что у западных союзников Киева есть «реальный потенциал для поддержания безопасности Украины в долгосрочной перспективе»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Лидеры Великобритании и Франции уверены, что у западных союзников Киева есть «реальный потенциал для поддержания безопасности Украины в долгосрочной перспективе»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Договоренность о проведении в ближайшие дни встречи высокопоставленных военных Великобритании, Франции и Украины была достигнута в ходе состоявшегося 31 марта телефонного разговора британского премьера Кира Стармера и украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщили агентству Reuters в канцелярии британского премьера, представители военного командования трех стран займутся «подробным планированием» дальнейших шагов по созданию многонациональной миссии западных союзников на Украине. Новая встреча пройдет по горячим следам состоявшегося 27 марта в Париже неформального саммита более 30 государств, проявивших интерес к франко-британскому проекту «коалиции желающих» принять участие в обеспечении безопасности Украины.

Согласно официальному заявлению Даунинг-стрит, в ходе последнего телефонного разговора лидеры Британии и Украины подвели итоги саммита в Париже и пришли к выводу о наличии у западных союзников Киева «реального потенциала для поддержания безопасности Украины в долгосрочной перспективе».

В день беседы с президентом Зеленским британский премьер также провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, проинформировав его о том, как продвигается реализация плана создания «коалиции желающих» стать будущими гарантами безопасности Украины, который лидеры Франции и Британии обнародовали 13 марта.

Нежелание президента Трампа присоединяться к «коалиции желающих» не останавливает Лондон и Париж в их все более активных попытках привлечь на свою сторону Вашингтон и придать мощный стимул движению европейских «добровольных помощников» Киева, которое пока выглядит весьма аморфным.

Изначальная идея французского президента Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера состояла в том, чтобы договориться о размещении на Украине западных военных контингентов, которые в Лондоне и Париже называют «миротворческими». В Москве отвергают это предложение, расценивая его как провокационный шаг, направленный на эскалацию с Россией путем военной интервенции на Украине.

Свои сомнения в проекте изначально выразили и британские военные. Как сообщила 23 марта газета The Telegraph, создание «коалиции желающих» выглядит политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях этой миссии.

С новым предостережением накануне запланированной встречи представителей военного руководства Великобритании, Франции и Украины выступило российское посольство в Лондоне.

«Откровенной попыткой сорвать урегулирование на Украине считаем продолжение затеянной Лондоном и Парижем суеты со сколачиванием непонятной "коалиции желающих". Сколько военно-штабных планировочных мероприятий ни проводили бы заигравшиеся в "войнушку" европейские элиты, их результат будет нулевым. Сценарий с размещением на Украине контингентов западных стран для нас категорически неприемлем, поскольку чреват прямым столкновением России и НАТО»,— отметили в российской дипмиссии в британской столице.

Формирование «коалиции желающих» упирается не только в решительные возражения России и потолок ограниченных военных возможностей потенциальных кандидатов в будущие гаранты безопасности Украины, но и в нехватку политической воли в самой Европе поддержать проект Макрона—Стармера.

Как заявила в интервью газете The Financial Times премьер-министр Италии Джорджа Мелони, «нам надо быть осторожными в этом вопросе, поскольку Россия может расценить это скорее как угрозу». По мнению госпожи Мелони, обсуждая пути коллективных действий, западные союзники не должны продолжать действовать без участия США.

Кроме того, как считает итальянский премьер, альтернативным способом обеспечения будущей безопасности для Киева вместо создания «коалиции желающих» должно стать распространение на Украину статьи 5 Североатлантического договора, которая предполагает коллективную оборону и может быть применена без принятия страны в НАТО.

Если изначальная идея «коалиции желающих» предполагала отправку на Украину так называемого миротворческого контингента западных союзников предположительной общей численностью около 100 тыс. человек, то в процессе обсуждения франко-британский проект уже претерпел заметные изменения.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух западных дипломатов, европейские страны теперь склоняются к возможности предпочтительного размещения на Украине воздушных и морских сил для патрулирования моря и неба. «Внимание европейцев сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск»,— отмечает газета.

Что же касается западного военного контингента для Украины, то, по информации The Washington Post, европейские страны в ближайшие недели планируют направить в эту страну группу военных, чтобы более точно определить, сколько войск может понадобиться для размещения там.

«Коалиция желающих» также рассматривается как «лаборатория» для новых форм взаимодействия внутри евроатлантического сообщества в условиях ослабления единства США и их европейских союзников. Как отмечает испанская газета Pais, ссылаясь на европейскую дипломатическую переписку, так называемая «коалиция желающих» могла бы быть сформирована под командованием и контролем НАТО на основе модели соглашений «Берлин-плюс», принятых в 2003 году. Эти соглашения позволяют альянсу поддерживать операции под руководством ЕС, в которых само НАТО в целом не участвует.

Как сообщает в связи с этим Pais, такая инициатива станет способом проверки типов будущих миссий, осуществляемых коалициями европейских стран-добровольцев при поддержке НАТО. Как считают европейские дипломаты, если этот план будет реализован, то он «может стать зародышем будущих механизмов альянса с учетом меньшей вовлеченности США».

Сергей Строкань