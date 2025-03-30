WP: Британия и Франция направят на Украину группу для согласования числа миротворцев

Великобритания и Франция остаются приверженными идеи отправки своих миротворческих сил на Украину. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, Лондон и Париж намерены направить на украинскую территорию военных экспертов, чтобы определить объем возможного контингента «коалиции желающих».

По сообщению издания, многие европейские страны заявили о готовности предоставить свою территорию для обеспечения логистики сил «коалиции», а также предоставить военнослужащих для отправки на Украину. При этом на данном этапе Франция и Великобритания не смогли добиться никаких публичных обязательств от европейских лидеров. Ситуация ухудшается из-за нежелания США содействовать созданию контингента.

Россия неоднократно выступала против отправки на Украину миротворцев. 19 марта российский МИД заявил, что размещение военнослужащих других государств под любым «флагом» будет рассматриваться российскими властями как прямое участие этих стран в конфликте Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск «опасной тенденцией».

Подробнее о позиции Европы по Украине — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».