Лавров назвал мечтателями желающих разместить миротворцев НАТО на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, желающие разместить контингент НАТО на Украине в рамках миротворческой миссии. Эти государства демонстрируют свою политическую несостоятельность, заявил министр иностранных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отметил господин Лавров, Великобритания и Франция обсуждают дальнейшее накачивание Украины оружием при поддержке стран Прибалтики и ряда других государств. Кроме того, они говорят о коалициях, желающих разместить миротворческую миссию по обеспечению безопасности Украины после прекращения огня. «А то и две миссии разместить на Украине: одну как бы на границе с Евросоюзом и с НАТО, а вторую — из стран Глобального Юга. Упоминали Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, даже Китай упоминали. Но эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность»,— сказал Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что более 30 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии (о ком идет речь, он не уточнил). Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что если Украина «попросит союзные войска находиться на ее территории, то это не России решать, соглашаться или нет».

Подробнее — в материале «Ъ» «Брюссель и Лондон берут Украину на себя».