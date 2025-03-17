Песков: военные НАТО на Украине создадут еще одну причину для конфликта

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «опасной тенденцией» обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск. По его словам, присутствие на этой территории «натовских контингентов» создаст дополнительную причину для российско-украинского конфликта.

«То есть европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Евросоюзу не нужно согласие России для размещения военных на Украине. «Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон»,— сказал господин Песков.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что более 30 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии (о ком идет речь, он не уточнил). Эмманюэль Макрон говорил, что если Украина «попросит союзные войска находиться на ее территории, то это не России решать, соглашаться или нет».

Об обсуждении российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян