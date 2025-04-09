Шесть человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 13 боеприпасов и 59 БПЛА. В результате пострадали шесть человек. Разрушения получили десять частных домовладений и 14 автомобилей, а также — трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе села Бессоновка, Журавлевка, Отрадное, Черемошное и хутор Церковный обстреляли с помощью пяти боеприпасов и шести дронов, три из которых сбили. На хуторе сгорел грузовик, в Отрадном пострадали два частных дома.

В Борисовском районе в селе Березовка и на хуторе Климовое с беспилотников сбросили три взрывных устройства. В селе повреждения получили частный дом и надворная постройка.

В Валуйском округе город Валуйки, поселки Дальний, Уразово, села Герасимовка, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка и Шелаево подверглись атакам 18 БПЛА, 11 из которых ликвидировали. В Валуйках и поселке Дальний разрушения получили по одному автомобилю, в селе Кукуевка — частное домовладение и транспортное средство.

В Волоконовском районе в селе Тишанка сбросили взрывное устройство с беспилотника. В результате сгорел частный дом.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово и Пороз ударили с помощью восьми дронов. Обошлось без последствий.

Над Ивнянским районом система ПВО сбила два беспилотника, над Прохоровским — один. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье и Степное обстреляли с помощью четырех боеприпасов и 11 БПЛА, шесть из которых уничтожили. В результате атак дронов в райцентре пострадали четыре человека. Два бойца «Орлана» находятся в горбольнице №2 в облцентре в состоянии средней степени тяжести. Семейная пара — в медучреждениях Белгорода. Их состояние оценивается как тяжелое. В поселке Красная Яруга разрушения установлены в двух частных домах, четырех автомобилях и объекте торговли, в поселке Степное в результате подрыва на взрывном устройстве повреждена легковушка.

В Ракитянском районе по селам Борисполье и Новозахаровка ударили с помощью двух беспилотников, один из которых сбила система ПВО. В первом населенном пункте повреждены частный дом, два автомобиля и инфраструктурный объект связи.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Мешковое, Муром и Ржевка атаковали с помощью девяти БПЛА, шесть из которых ликвидировали. В районе Мешкового работавший в поле трактор подорвался на мине — был ранен водитель спецтехники. Он находится в городской больнице №2 в Белгороде. Спецмашина сгорела. В Шебекине повреждена легковушка, в Мешковом — частный дом и автомобиль, в селе Муром — частное домовладение.

Над Яковлевским округом система ПВО ликвидировала дрон. На участке автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель. Он отправлен на амбулаторное лечение. Поврежден легковой автомобиль.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 32 боеприпасов и 40 дронов. В результате пострадали два человека, установлен ряд разрушений.

Алина Морозова