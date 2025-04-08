В белгородском поселке Красная Яруга дрон ранил двух бойцов отряда «Орлан»

В приграничном поселке Красная Яруга Белгородской области два бойца подразделения «Орлан» пострадали в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших получил множественные осколочные ранения лица, другой — касательное осколочное ранение правого плеча. Бойцов доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. В дальнейшем их планируется перевести в областную клиническую больницу.

Структура для взаимодействия с Росгвардией ГУП «Орлан» появилась в конце 2024 года, сообщал губернатор в ходе пресс-конференции. Задачи подразделения не разглашались.

Юрий Голубь