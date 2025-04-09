Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 апреля

14:24. Отбой ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — Вячеслав Гладков.

14:21. Подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении нанесли урон украинским силам в Сумской области. Поражены две механизированные бригады, штурмовой и десантно-штурмовой бригады, бригада береговой обороны, два штурмовых полка ВСУ и четыре бригады территориальной обороны. Бои шли в районах Краснополья, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы — Минобороны.

14:21. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

14:19. В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области снова ракетная опасность — РСЧС.

14:18. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — оперштаб.

13:57. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском районе Белгородской области — оперштаб.

13:33. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

13:24. Жители трех населенных пунктов Курской области оставались без света из-за атак ВСУ на два энергообъекта в регионе 8 апреля. Речь идет о селах Большое Солдатское Большесолдатского района, Камышное и Крупец в Беловском районе. Об этом сообщили в Минобороны.

13:02. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в апреле фермерам из приграничья выплатят 94 млн руб. Эти средства предусмотрены для переезда и начала нового дела в более безопасных районах. Всего в рамках субсидии запланировано 150 млн руб. из регионального бюджета.

12:25. В Липецке проверяют все школы на возможное минирование. Анонимное сообщение с угрозами поступило сегодня в администрацию областного центра. Об этом сообщили в правительстве региона.

12:04. РСЧС: опасность атаки БПЛА в Краснояружском районе Белгородской области.

11:43. Отбой ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

11:37. Ракетная опасность объявлена в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

11:20. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

11:05. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — РСЧС.

10:59. Ракетная опасность объявлена в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

10:47. Мирный житель, эвакуированный из села Гуево Курской области, рассказал следователям, что в марте 2025 года в результате подрыва на взрывном устройстве погибли его отец и дядя. Кроме того, следствием установлен факт обстрела мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, в результате чего погибли шесть человек. По указанным фактам возбуждено уголовное дело о теракте и мародерстве. Об этом сообщили в СКР.

10:29. Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России доставили 44 т молочных консервов в Курскую область. Об этом сообщили в курском главке МЧС.

09:28. За сутки при обстрелах Белгородской области пострадали шесть человек, в том числе двое бойцов «Орлана». Пятеро из них находятся в больницах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

09:11. Отбой ракетной опасности в Белгородской области — РСЧС.

08:55. Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев. Она была введена в 18:20 8 апреля.

08:47. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

08:46. Ракетная опасность объявлена в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

07:04. За ночь над Россией сбили 158 беспилотников, в том числе 11 над Воронежской областью, десять — над Курской, пять — над Белгородской, один — над Орловской.