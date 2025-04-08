В Яковлевском округе Белгородской области ранен мирный житель

На участке автодороги Томаровка — Ракитное в Яковлевском округе Белгородской области из-за украинской атаки ранен мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшего с множественными осколочными ранениями лица и шеи в состоянии средней степени тяжести бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу. Поврежден легковой автомобиль.

Несколько часов назад украинский дрон атаковал автомобиль в белгородском поселке Красная Яруга — ранена семейная пара.

Юрий Голубь