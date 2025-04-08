Тракторист подорвался на мине в Шебекинском округе Белгородской области

Трактор подорвался на мине в районе села Мешковое Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал водитель спецтехники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Тракторист получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Он самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где ему оказали первую помощь. Для продолжения лечения бригада скорой помощи везет его в горбольницу №2 в Белгороде.

Сельхозтехника сгорела.

Вячеслав Гладков добавил, что с начала обстрелов приграничья в регионе действует регламент соблюдения безопасности полевых работ. Он в первую очередь предполагает выход техники и работников в поле только после согласования с силовиками. «К сожалению, сегодня предприятие нарушило этот регламент, уже не первый раз: тракторист выехал в поле без согласования, не предупредив никого и не дав возможность обеспечить для него безопасность работ. Мы не сможем выплатить сельхозпредприятию компенсацию за утраченную технику, как делаем это всегда»,— сказал губернатор.

Сегодня утром дрон ВСУ ранил двух бойцов подразделения «Орлан», выполнявших боевые задачи. Им потребовалась госпитализация.

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Алина Морозова