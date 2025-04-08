Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За последние сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 32 боеприпасов и 40 беспилотников. В результате пострадали два человека, разрушения установлены в трех частных домовладениях и семи автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по селам Бессоновка, Ближнее и Николаевка ударили с помощью трех дронов, два из которых сбила система ПВО. В селе Николаевка пострадало транспортное средство.

В Борисовском районе села Березовка и Богун-Городок обстреляли с помощью девяти боеприпасов и двух БПЛА. В первом селе повреждена надворная постройка.

В Валуйском округе села Борки, Двулучное, Долгое, Конопляновка и хутор Рябики атаковали с помощью 17 беспилотников, 13 из которых ликвидировали. В селе Борки двое 16-летних подростков получили ранения из-за сброса взрывного устройства с дрона. Обоих доставили в Валуйскую ЦРБ. Одного из пациентов перевели в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести, второго — отпустили домой. На хуторе Рябики поврежден забор частного домовладения, в селе Борки — объект торговли.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский и селу Головчино ударили тремя беспилотниками. В Головчине разрушения получили два частных дома, две легковушки и линия электропередачи. Вчера в медучреждение обратились три мирных жителя, получившие баротравмы при атаке БПЛА на автомобиль в селе Косилово 29 марта. После оказания медпомощи их отправили на амбулаторное лечение.

Над Ивнянским и Ракитянским районами система ПВО сбила по одному дрону. В обоих случаях обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, села Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка и Поповка обстреляли 19 снарядами и четырьмя БПЛА, один из которых сбили. В райцентре пострадал производственный цех предприятия, в селе Илек-Пеньковка — две машины.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Зиборовка, Зимовенька, Нижнее Березово-Второе и хутору Балки ударили с помощью четырех боеприпасов и девяти беспилотников, шесть из которых уничтожили. Повреждения получили две легковушки.

Сутками ранее ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 124 боеприпасов и 69 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили 13 жилых объектов и четыре транспортных средства.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова