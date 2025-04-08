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Семейная пара пострадала при атаке дрона по автомобилю в белгородском поселке

FPV-дрон ударил по автомобилю в райцентре Красная Яруга Белгородской области. В результате пострадала семейная пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель получил травматическую ампутацию правой руки на уровне плеча. У его супруги слепые осколочные ранения грудной клетки, левого бедра и брюшной полости. Оба пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Краснояружскую ЦРБ. После оказания медпомощи их переведут в больницы Белгорода.

Транспортное средство повреждено.

«К сожалению, люди пострадали из-за того, что отказались выполнять рекомендации власти выехать из поселка в безопасное место. Принятие неправильных решений приводит к инвалидности или к гибели»,— рассказал Вячеслав Гладков.

Сегодня днем тракторист подорвался на мине и пострадал в Шебекинском округе Белгородской области. По данным губернатора, сельхозпредприятие, в котором он работает, не согласовало выход сотрудника в поле с силовиками. Из-за этого обеспечить его безопасность не удалось.

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Алина Морозова