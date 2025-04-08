Госдолг дорожает на торгах

Нестабильность на финансовом рынке, а также жесткие заявления главы ЦБ в отношении ДКП привели к росту ставок на рынке гособлигаций. Доходность трехмесячных ОФЗ стремительно преодолела уровень 21%, по более длинным бумагам держится возле 16% годовых. Участники рынка не исключают роста ставок в случае дальнейшей эскалации торгового противостояния в мире, что приведет к падению цен на сырье и ослаблению рубля. С учетом действия этого проинфляционного фактора Банк России может еще дальше отложить смягчение монетарной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доходность самого короткого выпуска ОФЗ, с погашением в июле 2025 года, на биржевых торгах 8 апреля достигала отметки 21,3% годовых, что почти на 0,5 процентного пункта выше значений закрытия понедельника. По итогам дня бумага остановилась на отметке 21,11% годовых, максимального значения по итогам дня с 19 декабря 2024 года, то есть до того момента, как ЦБ принял решение впервые оставить ключевую ставку на уровне 21%.

Доходности более коротких выпусков преимущественно снижались, отыгрывая часть подъема, произошедшего днем ранее. По итогам дня ставки среднесрочных бумаг опустились на 0,16–0,4 базисного пункта (б. п.), до 16,4–17,08% годовых, по долгосрочным — на 16–28 б. п., до 15,6–16,2% годовых. Однако даже с учетом этой коррекции доходности остаются на 17–62 б. п. выше значений конца марта. «Снижение цен госбумаг происходит на фоне сохранения довольно высокой активности инвесторов — ежедневные объемы сделок составляют 20–21 млрд руб.»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Уверенное снижение цен на долговом рынке началось после мартовского заседания Банка России, на котором регулятор в очередной раз сохранил ставку на уровне 21%.

Хотя решение и совпало с прогнозами большинства участников рынка, но их разочаровала риторика регулятора, которая оказалась недостаточно мягкой.

Как итог инвесторы начали закладывать в котировки более длительное удержание ключевой ставки на рекордном уровне. Эти опасения подтвердила во вторник и глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме. Она заявила, что высокой ключевая ставка «будет продолжительное время», однако в ЦБ рассчитывают, что этот период «не будет бесконечным».

Добавили нервозности в поведение инвесторов на долговом рынке отсутствие прогресса в переговорах США и России, а также введение в апреле Дональдом Трампом новых тарифов на товары из 185 стран. Хотя введенные пошлины и не затрагивают Россию, но ведут к падению цен на сырьевые товары, что оказывает негативное влияние на привлекательность рублевых активов.

«Новые пошлины США являются существенным негативным фактором для мировой торговли, глобального экономического роста и потребления сырья, в том числе российских нефти, газа, металлов. При прочих равных чем ниже поступление валюты от экспорта, тем слабее рубль и тем выше инфляция, а значит, и ключевая ставка, и доходности ОФЗ»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В ближайшие дни динамика ставок будет определяться в большей степени ситуацией с пошлинами, в том числе ответной реакцией торговых партнеров США на новые тарифы.

При раскручивании тарифной войны и падении цен на биржевые товары не исключено дальнейшее ослабление рубля. «Влияние на инфляцию в России в недельных данных в случае резкого роста курса доллара сможем увидеть через пару недель, как раз к опорному заседанию по ставке с обновлением прогноза 25 апреля»,— отмечает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Аналитики Совкомбанка в базовом сценарии ожидают стабилизации доходности ОФЗ вблизи от текущих уровней. «Банк России на ближайшем заседании снова сохранит ставку 21% и смягчит сигнал до нейтрального или умеренно мягкого»,— считает господин Васильев. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист не исключает разворота цен, если страны—участницы торговых споров вместо одномоментного повышения тарифов перейдут к переговорному процессу.

Виталий Гайдаев