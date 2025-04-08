Набиуллина назвала долгим период высокой ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) надеется, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она при этом отметила, что повышенная ставка будет держаться продолжительное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным»,— уточнила глава ЦБ на встрече с представителями фракции КПРФ (цитата по «РИА Новости»).

21 марта ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор говорил, что для ее снижения хочет убедиться, что инфляция не просто замедляется, но и стремится к целевым 4%. По оценке ЦБ, инфляция последние недели снижается, и регулятор рассчитывает, что эта тенденция сохранится.

О позиции регулятора — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».