Госдолг вырос в цене

После очередного сохранения ключевой ставки доходности на долговом рынке вновь пошли вверх: по длинным ОФЗ они превысили 15% годовых, по некоторым коротким — преодолели уровень 16%. Так рынок отреагировал на недостаточно мягкий тон представителей ЦБ по итогам заседания в отношении денежно-кредитной политики. Однако с учетом признаков замедления инфляции аналитики не ждут дальнейшего сильного роста ставок, что сохранит приемлемые условия для размещения госбумаг на аукционах Минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

После недельного перерыва доходности почти всех длинных ОФЗ (сроком обращения выше десяти лет) закрепились выше уровня 15% годовых. По итогам торгов 24 марта ставки по таким гособлигациям выросли на 21–29 базисных пунктов (б. п.), до 15–15,24%. За пять дней ставки выросли на 29–40 б. п. Еще сильнее выросли доходности более коротких выпусков. Так, ставки по ОФЗ со сроком обращения от одного года до трех лет прибавили за неделю 34–63 б. п., поднявшись до 15,7–16,5% годовых, ставки среднесрочных бумаг выросли на 38–61 б. п., до 15,3–15,7% годовых. Лишь доходность по самому долгосрочному выпуску, с погашением в мае 2041 года, осталась ниже — на отметке 14,65% годовых.

Главной причиной резкого роста доходностей стали итоги пятничного заседания Банка России.

Как и ожидало большинство аналитиков, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но комментарии по итогам заседания оказались недостаточно мягкими. Банк России отметил, что текущей жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) может быть достаточно, но не исключил возможность рассмотрения вопроса повышения ключевой ставки, если динамики дезинфляции будет недостаточно для достижения цели. Главный аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев обращает внимание, что глава регулятора отметила, что «сейчас не обсуждался вопрос снижения ставки». В начале месяца советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отмечал, что ЦБ в марте может рассмотреть не только повышение, но и снижение ключевой ставки.

В таких условиях участники рынка, которые рассчитывали на начало цикла снижения ставки уже в марте-апреле, переоценивают траекторию ключевой ставки в сторону более позднего перехода к смягчению ДКП. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, они закрывали позиции в гособлигациях, особенно в длинных бумагах. «Текущая кривая доходности ОФЗ носит существенно инвертированный вид (доходность коротких бумаг около 19% годовых, длинных ОФЗ — в районе 15% годовых.— “Ъ”), то есть инвесторы уже заложили в них снижение ключевой ставки»,— отмечает он. В частности, по оценке аналитиков Совкомбанка, в длинных ОФЗ уже заложено снижение ключевой ставки до 13–14%. «Поэтому инвесторы могут чувствительно реагировать на сигналы ЦБ и отклонение фактических сигналов от своих ожиданий»,— отмечает господин Васильев,

16,5 процента годовых достигала доходность некоторых коротких выпусков ОФЗ на торгах Мосбиржи 24 марта

Вместе с тем заявления регулятора оказали ограниченное негативное влияние на корпоративный долг. Как отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, небольшая распродажа отмечалась в среднесрочных корпоративных бондах, но уже в понедельник рынок отыграл эти потери. «По отдельным выпускам с дюрацией 1,5–2,5 года спред по отношению к гособлигациям вырос на 100–130 б. п. на прошлой неделе, но после заседания ЦБ стал сужаться и сейчас вернулся к значениям двухнедельной давности»,— отмечает эксперт.

Аналитики не исключают дальнейшего роста ставок, особенно в длинных ОФЗ, хотя и сомневаются в его продолжительности.

По оценке Михаила Васильева, доходности десятилетних ОФЗ не превысят отметку 15,5% годовых. В такой ситуации не стоит ждать ухудшения условий для проведения аукционов Минфина, который на минувшей неделе более чем вдвое снизил объем заимствований (см. “Ъ” от 20 марта). «В настоящее время уровни доходностей по ОФЗ выглядят равновесными и вряд ли будут сильно меняться в краткосрочном периоде. Сигнал на последнем заседании ЦБ был более мягким относительно предыдущих заявлений, что может положительно повлиять на спрос на аукционах»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Виталий Гайдаев