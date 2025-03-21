ЦБ верен ставке

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, вариант снижения показателя (его рынки не ждали, но втайне на него надеялись) на заседании совета директоров не рассматривался. Судя по чуть смягченному, но оставленному в целом жестким сигналу ЦБ относительно его будущих действий, снижения не будет и на следующем заседании в апреле: регулятор сначала хочет убедиться, что инфляция не просто замедляется, но и стремится к целевым 4%. Пока ЦБ не готов вписывать в свои расчеты и разговоры о возможном смягчении американских санкций, возвращении зарубежных брендов и прочих текущих проявлениях меняющейся геополитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦБ намерен охватить оценивающим взглядом все составляющие ожидаемого рынками решения о начале цикла снижения ключевой ставки (на фото — глава регулятора Эльвира Набиуллина)

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России ЦБ намерен охватить оценивающим взглядом все составляющие ожидаемого рынками решения о начале цикла снижения ключевой ставки (на фото — глава регулятора Эльвира Набиуллина)

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Совет директоров Банка России в пятницу, 21 марта, оставил ключевую ставку на ее пиковом значении в 21% (в нынешнем виде индикатор существует с 2013 года). Напомним, после трех раундов повышений (в июле, сентябре и октябре 2024-го) в декабре (вопреки ожиданиям большинства участников рынков) ставка была не увеличена, а оставлена на прежнем уровне, а в феврале (уже ожидаемо) сохранена еще раз.

Ожидаемым решение регулятора было и в этот раз, но внимание рынков и аналитиков было сфокусировано на том, что ЦБ скажет о своих будущих действиях, даст ли намек на сроки начала цикла снижения ставки.

Ожидания оправдались отчасти — сигнал был изменен, но так искусно, что аналитики разошлись во мнениях, следует ли считать его более мягким, чем прежний. Ранее ЦБ предупреждал, что «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». В пятницу же он обусловил это действие условием: «Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки» (цель, напомним, это 4% инфляции в 2026 году). Другими словами, ЦБ сигнализировал, что возможность снижения пока рассматриваться не будет и вариантов в апреле может быть два: сохранение ставки или ее повышение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В пятницу же вариант с «двадцать первой» ставкой был и вовсе единственным. «Мы обсуждали только сохранение ставки, но мы достаточно долго обсуждали сигнал»,— сказала после заседания глава ЦБ. Логика принятия решения советом директоров осталась в целом прежней: «нет перелома, но есть подвижки». Важная для ЦБ «длинная» инфляция замедляется: в январе—феврале с поправкой на сезонность она составила в среднем 9,1% в пересчете на год после 12% в четвертом квартале 2024 года. Но ее устойчивая часть снизилась меньше, чем общий индекс потребительских цен, а это значит, что внутренний спрос по-прежнему высок и давит на цены. Кроме того, инфляцию отчасти сдержало укрепление рубля, которое зависит от внешних факторов и может оказаться временным. Тем не менее «в ближайшие месяцы», ожидает регулятор, инфляция продолжит снижаться, этому поспособствуют охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность населения.

Среди множества «но», заставляющих ЦБ быть осторожным в принятии решений,— сомнения по поводу устойчивости замедления кредита. Темпы прироста корпоративного кредитования действительно замедляются, но этот показатель «зашумлен» повышенными бюджетными расходами начала года, пояснила Эльвира Набиуллина (подробнее см. “Ъ” от 12 марта). Дело в том, что полученные от бюджета авансы по госконтрактам многие компании направляют на погашение ранее взятых кредитов. Судя по словам главы ЦБ, регулятор рассчитывает, что Минфин далее нормализует траты и сдержит свое обещание добиться нулевого структурного первичного дефицита бюджета по итогам всего 2025 года. «Мы учитываем эти планы и исходим из того, что влияние бюджета в текущем году будет дезинфляционным»,— пояснила Эльвира Набиуллина.

Еще более осторожно, как следовало из ее слов, ЦБ относится к ожиданиям по части геополитики: позитивные настроения участников финансовых рынков регулятор наблюдает, но присоединяться к ним не спешит. «Наша политика строится на устойчивых тенденциях, фундаментальных факторах, твердых фактах и консервативном подходе к оценке рисков»,— сказала глава ЦБ, подчеркнув, что регулятор намерен вернуть инфляцию к цели вне зависимости от развития внешних условий.

По ее словам, сценарии, связанные с отменой санкций или с возвращением зарубежных платежных систем в РФ, стоит рассматривать, когда появится твердая уверенность в них, когда «это будет не гипотетически, а фундаментально». В этом же ключе она ответила на вопрос о влиянии возможного возвращения иностранных компаний на экономику. «В наших прогнозных сценариях мы исходим из сохранения санкционного давления на текущем уровне. Когда появятся веские основания, мы готовы будем уточнить и наш прогноз, и в том числе прогнозную траекторию ключевой ставки»,— заключила глава Банка России.

Вадим Вислогузов