Введение пошлин на импорт в США и приговор Марин Ле Пен
Чем запомнилась неделя 31 марта — 4 апреля: цитаты, цифры и факты
Цифры недели
Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США для 185 стран.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters
3300 человек превысило число погибших в результате землетрясения в Мьянме.
ОПЕК+ ускоряет снятие ограничений на добычу нефти и в мае увеличивает объемы производства на 411 тыс. баррелей в сутки.
84,9 млрд руб. составил ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море, по оценке Росприроднадзора.
38% россиян считают причиной злоупотребления алкоголем желание снять стресс и поднять настроение.
Около 6 млн россиян болеют сахарным диабетом, по данным Минздрава.
На 42,8% выросла аварийность с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году.
48,4% жилых новостроек в России в первом квартале 2025 года были сданы в эксплуатацию позже срока.
Котировки золота на мировом спот-рынке впервые поднялись выше уровня $3100 за тройскую унцию.
По букве закона
Генпрокуратура просит приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).
На саммите президентов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписан договор о стыке границ республик.
Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда.
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля, который был отстранен от власти в декабре.
Отставки и назначения
Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру экс-министра юстиции Александра Коновалова для назначения судьей КС.
Андрей Кикоть назначен первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации и возглавил Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына Адама Кадырова куратором МВД Чечни.
Цитаты недели
«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. Если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина о ключевой ставке и инфляции).
«Меня устраняют, но вместе со мной устраняют и миллионы французов» (глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отреагировала на решение парижского суда, приговорившего ее к четырем годам тюремного заключения).
«Есть психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают время, я не буду этому рад» (президент США Дональд Трамп о переговорах с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта).
«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о переговорах с США по украинскому урегулированию).
«Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложение прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать» (глава МИД Польши Радослав Сикорский об украинском урегулировании после встречи с коллегами по ЕС).
Инициативы недели
В Госдуме подготовили поправку, которая запретит иностранным агентам входить в органы управления госкорпораций.
Правительство поручило Минпросвещения создать государственную информационную систему, в которую будет вноситься информация о неблагополучных подростках.
Сделки недели
Бизнесмен Александр Клячин продал бизнес-центр «Домино» в центре Москвы инвестфонду «Церера», управляемому Газпромбанком.