Введение пошлин на импорт в США и приговор Марин Ле Пен

Цифры недели

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США для 185 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

3300 человек превысило число погибших в результате землетрясения в Мьянме.

ОПЕК+ ускоряет снятие ограничений на добычу нефти и в мае увеличивает объемы производства на 411 тыс. баррелей в сутки.

84,9 млрд руб. составил ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море, по оценке Росприроднадзора.

38% россиян считают причиной злоупотребления алкоголем желание снять стресс и поднять настроение.

Около 6 млн россиян болеют сахарным диабетом, по данным Минздрава.

На 42,8% выросла аварийность с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году.

48,4% жилых новостроек в России в первом квартале 2025 года были сданы в эксплуатацию позже срока.

Котировки золота на мировом спот-рынке впервые поднялись выше уровня $3100 за тройскую унцию.

По букве закона

Генпрокуратура просит приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

На саммите президентов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписан договор о стыке границ республик.

Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда.

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Юн Сок Ёля, который был отстранен от власти в декабре.

Отставки и назначения

Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру экс-министра юстиции Александра Коновалова для назначения судьей КС.

Андрей Кикоть назначен первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации и возглавил Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 17-летнего сына Адама Кадырова куратором МВД Чечни.

Цитаты недели

«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка. Если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина о ключевой ставке и инфляции).

«Меня устраняют, но вместе со мной устраняют и миллионы французов» (глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отреагировала на решение парижского суда, приговорившего ее к четырем годам тюремного заключения).

«Есть психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают время, я не буду этому рад» (президент США Дональд Трамп о переговорах с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта).

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о переговорах с США по украинскому урегулированию).

«Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложение прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать» (глава МИД Польши Радослав Сикорский об украинском урегулировании после встречи с коллегами по ЕС).

Инициативы недели

В Госдуме подготовили поправку, которая запретит иностранным агентам входить в органы управления госкорпораций.

Правительство поручило Минпросвещения создать государственную информационную систему, в которую будет вноситься информация о неблагополучных подростках.

Сделки недели

Бизнесмен Александр Клячин продал бизнес-центр «Домино» в центре Москвы инвестфонду «Церера», управляемому Газпромбанком.