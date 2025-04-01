В Госдуме хотят запретить иноагентам входить в органы управления госкорпораций

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев подготовил поправку, которая запретит иностранным агентам входить в органы управления госкорпораций. Он уточнил, что речь идет в том числе о корпорациях, связанных с космосом («Роскосмос»), развитием атомной энергетики («Росатом»), высокотехнологичной промышленной продукцией («Ростех»), экономикой (ВЭБ.РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснил господин Пискарев, госкорпорации «выполняют стратегические планы» России, в том числе по обеспечению целей военной операции. Он считает, что участие в управлении госструктурами лиц, «находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств», угрожает безопасности страны и «не отвечает национальным интересам».

«В ближайшее время внесу на рассмотрение коллег поправку, которой предлагается запретить иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций»,— написал он в Telegram.

В марте правительственная комиссия поддержала законопроект группы депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным («Единая Россия»), направленный на ужесточение законодательства об иностранных агентах. Авторы документа предлагают расширить перечень оснований для включения лиц в соответствующий реестр, добавив туда пункты об оказании содействия в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов, если те «направлены против безопасности» РФ, а также о вовлечении граждан в такие виды деятельности.

Подробности — в материале «Ъ» «Привлечение за вовлечение».