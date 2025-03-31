ЕС призвал определить дату завершения переговоров по Украине

Министры иностранных дел Евросоюза предложили определить дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что с Москвой и Киевом уже обсуждались возможные условия остановки боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Собравшиеся здесь политики считают, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня. Россия уже получила определенные обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать»,— сказал Радослав Сикорский после встречи глав МИД Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании и Украины в Мадриде (цитата по «РИА Новости»).

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия будет препятствовать прекращению огня на Украине, американские власти введут вторичные пошлины на всю российскую нефть. Так он прокомментировал предложение Владимира Путина ввести внешнее управление на Украине.

24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США, по итогам которых стороны договорились обеспечивать безопасное судоходство на Черном море. Незадолго до этого Украина и Россия согласились на предложение США прекратить удары по энергетическим объектам. Инициативу о полном прекращении огня на 30 дней Москва не поддержала.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Трамп или пропал».

Лусине Баласян