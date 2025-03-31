Таджикистан, Узбекистан и Киргизия нашли точку стыка

В таджикском Худжанде впервые в истории прошел саммит президентов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Главной целью и, собственно, важнейшим итогом их встречи стало подписание исторического договора о стыке границ трех стран, споры вокруг которого не раз за последние пару десятилетий приводили стороны к вооруженным столкновениям. На фоне разрешения ключевой проблемы в отношениях трех республик главы государств подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе, пообещав расширять трехстороннее взаимодействие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: Рубен Гарсия / РИА Новости Слева направо: президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: Рубен Гарсия / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров приехал в Худжанд ранним утром 31 марта и перед началом саммита успел провести переговоры тет-а-тет с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Помимо обсуждения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах лидеры обменялись ратификационными грамотами договора о госгранице. Документ был подписан лидерами 13 марта.

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон также дали старт работе межгосударственной линии электропередачи «Датка—Согд» в рамках регионального проекта CASA-1000. Проект, объединяющий энергосистемы двух стран для поставок электроэнергии в Афганистан и Пакистан, укрепляет энергетическую безопасность Центральной Азии, отметили лидеры Таджикистана и Киргизии.

Вскоре к ним присоединился и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Его появление в компании лидеров двух соседних стран ознаменовало первый в истории трехсторонний саммит лидеров республик, по итогам которого три президента торжественно подписали ключевой документ встречи — договор о точке стыка границ республик.

Уже спустя пару часов после этого президенты Жапаров, Рахмон и Мирзиёев в режиме видеосвязи открыли символическую стелу — возведенный на стыке границ памятник из трех серебряных столбов, соединенных кольцом с внешней стороны, символизирующий дружбу народов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Обещание поддержать союзнические отношения стороны закрепили не только символически, но и на бумаге — лидеры подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

«Мы в Таджикистане высоко ценим отношения с Кыргызстаном и Узбекистаном, основанные на принципах добрососедства, равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга»,— прокомментировал встречу лидеров Эмомали Рахмон, принимающий саммит. Подписание соглашения о границе он назвал «знаменательным событием».

В свою очередь, пресс-служба президента Узбекистана отметила, что договоренности трех стран «будут служить обеспечению стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона». При этом Ташкент решил не останавливаться на достигнутом — Шавкат Мирзиёев тут же предложил создать трехстороннюю торговую площадку, в рамках которой будет организована постоянно действующая выставка промышленной и сельскохозяйственной продукции. Он также призвал модернизировать таможенные пункты на границах, поскольку за последние годы товарооборот Узбекистана с Киргизией и Таджикистаном вырос в десятки раз, а половина этого объема приходится на приграничные области.

Тем самым и он, по сути, внес свою лепту в дискуссии Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова, которые еще до встречи на троих успели обсудить необходимость развития приграничной инфраструктуры, включая транспортные узлы, и открытие новых пунктов пропуска на границе. Однако пока конкретных предложений на этот счет высказано не было.

Протяженность границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1330 км, с Киргизией — около 980 км, а граница между Киргизией и Узбекистаном — 1380 км. Стык границ трех республик Центральной Азии находится в Ферганской долине — в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Киргизии. Долина расположена между горными хребтами республик. Первые административные границы на этой территории были очерчены советскими властями в 1920–1930-х годах без учета хозяйственных и этнографических реалий, а юридически закрепленной общепризнанной линии их прохождения не существовало.

После обретения Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном независимости в 1991 году отсутствие соглашения о демаркации границы и четких обозначений привело к появлению на картах спорных участков.

Многоэтничность некоторых населенных пунктов и существование в регионе восьми анклавов периодически приводили к локальным вооруженным конфликтам. Так, самое масштабное столкновение между Таджикистаном и Киргизией в сентябре 2022 года в Баткенской области привело к гибели более ста человек.

Переговоры по вопросам демаркации и делимитации первыми среди трех сторон начали вести Бишкек и Душанбе в 2002 году, однако консультации затянулись на много лет. К 2020 году стороны согласовали около 60% госграницы, а после столкновения в сентябре 2022 года переговоры активизировались. Оставшиеся спорные участки полностью описали в декабре 2024 года, тогда же началось правовое оформление линии общей границы. Окончательное соглашение было достигнуто в марте 2025 года.

Переговоры Узбекистана с Киргизией проходили отдельно — им удалось согласовать все спорные участки границы в марте 2021 года. Параллельно диалог по вопросам границы вели между собой Ташкент и Душанбе. С приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева в 2016 году переговоры активизировались, и делимитация границы двух стран была завершена в 2018 году, после чего специальные группы приступили к демаркации.

Лусине Баласян